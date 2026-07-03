В Финляндии возмутились действиями властей после слова Медведева

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема подверг жесткой критике поддержку Украины властями Финляндии. Об этом он написал в социальной сети X.

«Самое безумное — это то, что Финляндия теперь выделяет еще €300 млн на покупку беспилотников для Украины, которая будет наносить удары по России», выразил мнение политик.

Мема отметила, что военная поддержка Киева со стороны Хельсинки только увеличивается.

Финские власти проголосовали за снятие запрета на ядерное оружие — теперь его можно будет ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. При этом, как утверждает министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, инициатива нужна только для «связанных с обороной» ситуаций. Однако в России уже заявили, что этот шаг превращает страну в потенциальную мишень.

Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия после снятия запрета на размещение на своей территории ядерного оружия попадет на карту целей для ЯО России.

Ранее в Финляндии заявили о худшем сигнале для России.