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Политика

Премьер Армении прибыл в Иран на похороны Али Хаменеи

Tasnim: Пашинян прибыл в Иран на церемонию прощания с Али Хаменеи
Tasnim news

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как Пашинян в костюме и белой шляпе выходит из самолета. В аэропорту его встречали высокопоставленные лица Ирана с оркестром и ротой почетного караула.

13 июня гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что прощание с Али Хаменеи пройдет с 4 по 9 июля. Журналисты уточнили, что 4 и 5 июля церемония прощания с Али Хаменеи пройдет в соборной мечети Хомейни в Тегеране, 6 июля состоится похоронная церемония в столице Ирана, а 7 июля — в Куме. Погребение состоится 9 июля в Мешхеде, родном городе бывшего верховного лидера Ирана.

В начале марта власти Ирана сообщили, что отложили церемонии прощания с Али Хаменеи в целях безопасности. Он не выжил в результате атаки США и Израиля на его резиденцию. В ответ Иран атаковал ракетами и беспилотниками Израиль и американские авиабазы на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле рассказали, кто будет представлять Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи.

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