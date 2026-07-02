В Кремле рассказали, кто будет представлять Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи

Песков подтвердил участие Медведева в церемонии прощания с Али Хаменеи

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга подтвердил участие зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

«Это так, да, [Медведев] будет на церемонии прощания», — поделился Песков.

Накануне посол Ирана в РФ Казем Джалали говорил, что Медведев примет участие в церемонии прощания с Али Хаменеи.

По словам дипломата, Медведев отправится в Иран в качестве специального посланника президента России Владимира Путина. В составе российской делегации, как сообщил Джалали, также будут представители МИД России, Русской православной церкви, российские суннитские муфтии и группа шиитских ученых. Посол подчеркнул, что присутствие политических и религиозных деятелей из России отражает уважение к бывшему лидеру и глубину отношений между двумя странами.

13 июня гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что прощание с Али Хаменеи пройдет 4-9 июля.

Ранее в Иране пообещали наказать виновных в гибели Али Хаменеи.