Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

В Кремле рассказали, кто будет представлять Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи

Песков подтвердил участие Медведева в церемонии прощания с Али Хаменеи
«Единая Россия»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга подтвердил участие зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

«Это так, да, [Медведев] будет на церемонии прощания», — поделился Песков.

Накануне посол Ирана в РФ Казем Джалали говорил, что Медведев примет участие в церемонии прощания с Али Хаменеи.

По словам дипломата, Медведев отправится в Иран в качестве специального посланника президента России Владимира Путина. В составе российской делегации, как сообщил Джалали, также будут представители МИД России, Русской православной церкви, российские суннитские муфтии и группа шиитских ученых. Посол подчеркнул, что присутствие политических и религиозных деятелей из России отражает уважение к бывшему лидеру и глубину отношений между двумя странами.

13 июня гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что прощание с Али Хаменеи пройдет 4-9 июля.

Ранее в Иране пообещали наказать виновных в гибели Али Хаменеи.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как изменились цены в супермаркетах за полгода 2026 года. Честный подсчет инфляции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!