Премьер Канады объявит в Турции о создании оборонного банка НАТО

Reuters: Карни объявит о создании оборонного банка НАТО на саммите в Анкаре

Премьер-министр Канады Марк Карни объявит о создании нового оборонного банка НАТО на саммите альянса в Анкаре. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что цель этого кредитного учреждения станет укрепление обороноспособности стран — членов Североатлантического альянса за счет привлечения до $133 млрд, чтобы выдавать государствам и их союзникам кредиты под низкие проценты на финансирование военных проектов.

Первый вклад Канады, как ожидается, составит $1,7 млрд.

Основателями нового банка станут около 10 стран — членов НАТО, говорится в сообщении.

1 июля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что США в рамках концепции обновления НАТО — «НАТО 3.0» — передадут странам Евросоюза больше ответственности на европейском направлении и на Украине. Он уточнил, что Вашингтон продолжит поставлять весомое количество критически важной военной техники Киеву, но финансирование будет реализовавываться за счет европейских стран и Канады.

Ранее сообщалось, что на июльском саммите НАТО планируют обсудить расчет на крупную войну с Россией и другие важные темы.