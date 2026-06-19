В МАГАТЭ резко отреагировали на удары ВСУ по Запорожской АЭС

Атаки ВСУ на сотрудников Запорожской АЭС недопустимы. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси., передает ТАСС.

«Сотрудники атомных станций всегда должны быть защищены. Они никогда не должны становиться целями атак», — сказал он.

По словам Гросси, сотрудники атомных станций выполняют работу, «необходимую для обеспечения ядерной безопасности, зачастую в экстремально сложных условиях».

18 июня директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, заявила, что проинформирует МАГАТЭ, что в результате ударов украинских войск по Энергодару одна из сотрудниц станции получила травмы, не совместимые с жизнью.

Незадолго до этого генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что 17 июня из-за налета БПЛА на Энергодар пострадали два работника цеха централизованного ремонта АЭС. Один из них не выжил, за жизнь второго борются врачи. Лихачев подчеркнул, что это основной персонал станции, от которого напрямую зависит безопасная работа оборудования крупнейшей АЭС в Европе.

Ранее мэр Энергодара обвинил ВСУ в разрушении подстанций и трансформаторов.