ЗАЭС сообщит МАГАТЭ о гибели сотрудника станции из-за атаки ВСУ на Энергодар

Руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сообщит находящимся на станции инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о гибели своего сотрудника из-за удара украинских войск по Энергодару. Об этом рассказала ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Конечно, сотрудников МАГАТЭ проинформируем», — сказала Яшина.

Кроме того, она сообщила, что еще одного работника Запорожской АЭС, пострадавшего в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), прооперировали, сейчас его перевели из реанимации в хирургию.

Незадолго до этого генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что 17 июня из-за налета БПЛА на Энергодар пострадали два работника цеха централизованного ремонта АЭС. Один из них погиб, за жизнь второго борются врачи. Лихачев подчеркнул, что это основной персонал станции, от которого напрямую зависит безопасная работа оборудования крупнейшей АЭС в Европе.

Ранее на Запорожской АЭС решили проблему с водой для охлаждения.