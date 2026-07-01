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Политика

Дмитриев заявил, что настоящие европейские лидеры хотят сотрудничать с РФ

Дмитриев: настоящие европейские лидеры хотят видеть Россию своим партнером
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Настоящие европейские лидеры и сами европейцы желают, чтобы Россия стала их партнером. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Да. Это пробуждение, поскольку ложные левые нарративы рушатся, а настоящие европейские лидеры и сами европейцы хотят видеть Россию своим партнером», — говорится в сообщении.

Таким образом он прокомментировал публикацию Clash Report , где передаются снова сопредседателя немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллы о том, что народ страны не хочет войны.

До этого член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что канцлер Германии Фридрих Мерц все глубже втягивает Германию в прямой конфликт с Россией и ставит интересы Украины выше интересов своей страны

Партия «Альтернатива для Германии» регулярно выступает за нормализацию отношений с Россией. В частности, там призывают начать переговоры с Россией и перестать поставлять оружие Украине, вернуться к закупке энергетических ресурсов и восстановлению работы ветки «Северного потока». Политическая сила выступает за прагматичные отношения между Берлином и Москвой.

Ранее в ФРГ заявили, что мир в Европе возможен только при участии России.

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