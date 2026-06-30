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Политика

Россия закроет несколько погранпереходов через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией

РФ закроет ряд пунктов пропуска через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией
Сергей Степанов (признан в РФ иностранным агентом)/РИА Новости

Правительство России закрыло несколько пограничных переходов через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией. Соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Из документа следует, что с 1 июля будет приостановлено движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска на границе с этими странами. В частности, речь идет о погранпереходах Вяртсиля, Выборг, Санкт-Петербург-Финляндский, Светогорск, Люття, Пыталово и Печоры-Псковские.

Помимо этого, кабмин поручил министерству иностранных дел России уведомить Латвию, Финляндию и Эстонию о данном решении.

15 мая правительство Эстонии продлило временный особый порядок работы наземных КПП на юго-восточной границе с Россией и сократило часы работы пункта в Нарве с 7:00 до 19:00 по местному времени. Новый график ввели на два месяца.

Ранее в Финляндии высказались о проблемах из-за закрытых границ с Россией.

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