Лукашенко своим подарком застал врасплох президента Индонезии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил лидеру Индонезии Прабово Субианто ручку после росписи в книге почетных гостей, чем застал коллегу врасплох. Об этом сообщает портал Detik.

«Президент Индонезии на мгновение выглядел удивленным, затем улыбнулся и положил подарок во внутренний карман пиджака», — сказано в статье.

Главы государств встретились в президентском дворце Истана Мердека.

Лукашенко прибыл с официальным визитом в Индонезию накануне. Первое мероприятие в графике визита белорусского лидера — встреча с членами индонизийского правительства. В повестке обсуждение реализации важнейших совместных инвестиционных проектов. До этого в Джакарте завершился белорусско-индонезийский бизнес-форум, на котором были подписаны контракты на $76 млн.

29 июня в Пекине состоялись переговоры белорусского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщало Центральное телевидение Китая, встреча состоялась в государственной резиденции «Дяоюйтай».

Ранее Лукашенко отметил вклад главы КНР в стабильность в мире.