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Политика

Лукашенко после визита в Китай прибыл в Индонезию

Лукашенко прибыл в Индонезию с официальным визитом
Владимир Песня/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Индонезию. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул первого».

Первое мероприятие в графике визита белорусского лидера — встреча с членами индонизийского правительства. В повестке обсуждение реализации важнейших совместных инвестиционных проектов. Накануне в Джакарте завершился белорусско-индонезийский бизнес-форум, на котором были подписаны контракты на $76 млн, отмечает канал.

«Я хочу, чтобы вы знали: если мы можем что-то для вас сделать — пожалуйста, мы вас ждем в Беларуси, посмотрите наши производственные компании, наши предприятия. Если что-то заинтересует, считайте, что это все реализуемо», — сказал Лукашенко во время встречи с правительством островного государства.

29 июня в Пекине состоялись переговоры белорусского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Путин прокомментировал неформальную встречу с Лукашенко.

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