Удар украинского беспилотника по автобусу «Минск — Анапа» — продуманная стратегия киевских властей. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Это выстроенная и продуманная стратегия, которая проистекает из Киева не без одобрения его западных или европейских спонсоров», — подчеркнул дипломат.

2 июля украинские войска ударили при помощи беспилотного летательного аппарата по пассажирскому автобусу на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на границе России и Белоруссии.

Гомельский облисполком сообщил, что инцидент произошел в 11:55 по московскому времени. Пассажирский автобус, принадлежащий частному перевозчику, следовал по маршруту «Минск – Гомель – Анапа».

По данным облисполкома, в салоне находились 19 пассажиров. В результате происшествия получили ранения двое водителей, которые являются уроженцами Гомельской области Белоруссии. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

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