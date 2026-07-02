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Политика

В России оценили слова Писториуса о решающей фазе конфликта на Украине

Капитан Дандыкин: скоро станет ясно, в решающей ли фазе конфликт на Украине
Евгений Биятов/РИА Новости

В ближайшее время станет ясно, перешел ли конфликт на Украине в решающую стадию или нет. Об этом заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру», комментируя соответствующее заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

«Не знаю, решающая ли сейчас фаза, но бьем основательно и хорошо, надо еще крепче. Это они считают, что решающая, но, в принципе, понимание текущего момента у них есть. Сейчас, если реально брать ситуацию на земле, мы идем вперед», — сказал Дандыкин.

По его словам, в ближайшее время «будет ясно и видно». Эксперт подчеркнул, что массированный удар ВС РФ по Украине – «еще не самое страшное для них, будут и другие».

До этого министр обороны Германии Борис Писториус в интервью журналу Der Spiegel заявил, что конфликт на Украине, возможно, вступил в решающую фазу.

По словам главы немецкого военного ведомства, текущий этап конфликта может стать определяющим, поэтому, как он считает, этот момент необходимо использовать. Писториус также отметил, что Украине требуется финансовая поддержка.

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