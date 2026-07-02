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Политика

В Госдуме заявили об увеличении интенсивности ударов по Украине более чем в 12 раз

Депутат Журавлев: РФ увеличила интенсивность атак по Украине более чем в 12 раз
Евгений Биятов/РИА Новости

Россия в рамках совершенствования тактики комбинированных ударов по Украине смогла увеличить интенсивность атак более чем в 12 раз. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Алексей Журавлев.

Как подчеркнул парламентарий, безопасность россиян планомерно повышается за счет комплекса тактических и технологических решений.

«В частности, совершенствуется тактика комбинированных атак: массированный запуск ударных дронов «Герань» последних модификаций вскрывает позиции украинской ПВО, после чего в дело вступают гиперзвуковые «Кинжалы» и другие высокоточные средства. Одновременно ведется непрерывная воздушная разведка с помощью БПЛА для корректировки и объективного контроля поражения целей. Значительно наращены объемы производства баллистических ракет, что позволило увеличить интенсивность ударов более чем в 12 раз по сравнению с предыдущим периодом – это не дает противнику возможности быстро восстанавливать инфраструктуру», — сказал Журавлев.

Эти меры направлены на максимальное подавление военных объектов Украины с минимальным риском для мирного населения, подчеркнул он.

«Каждый такой удар точечен по задачам и масштабен по результату, что приближает достижение целей специальной военной операции и одновременно снижает исходящие угрозы для жителей Донбасса и приграничных регионов России», — подытожил Журавлев.

2 июля российское Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Также в ведомстве рассказали, что среди пораженных объектов в Киеве — предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», научно-производственная компания «Атлон Авиа», государственное предприятие «Антонов», Киевский радиозавод, предприятие «Тримен-Украина» и другие объекты.

Ранее в МИД Германии резко отреагировали на массированный удар ВС РФ по Украине.

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