В МИД Германии резко отреагировали на массированный удар ВС РФ по Украине

МИД Германии пообещал усилить давление на Россию после удара по Украине

Министерство иностранных дел Германии раскритиковало удар возмездия ВС РФ по Украине и пообещало усилить давление на Москву. Заявление появилось на сайте внешнеполитического ведомства ФРГ.

МИД Германии в очередной раз обвинил Россию в якобы неготовности к переговорам. На этом фоне Берлин пообещал «вместе со своими партнерами еще больше усилить давление на Россию».

В заявлении также говорится, что Германия продолжит и далее поддерживать Украину. Эта поддержка станет одной из ключевых тем на саммите НАТО, который состоится на следующей неделе в Анкаре, говорится в тексте.

2 июля российское Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Также в ведомстве рассказали, что среди пораженных объектов в Киеве — предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», научно-производственная компания «Атлон Авиа», государственное предприятие «Антонов», Киевский радиозавод, предприятие «Тримен-Украина» и другие объекты.

Ранее в России назвали массированный удар ВС РФ частью плана демилитаризации Украины.