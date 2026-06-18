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Армия

Эксперт усомнился в возможности Украины создать собственную баллистическую ракету

Аналитик Баранец: Украина не сможет создать собственную баллистическую ракету
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление министра обороны Украины Михаила Федорова о скором появлении у республики баллистической ракеты. По мнению эксперта, «это сказки».

«Для того, чтобы сделать собственную баллистическую ракету, для этого нужны, во-первых, мозги; во-вторых, база. Та база, которая была на «Южмаше» — мы ее разбили, совершенно. А Федоров хвастается — они как всегда: возьмут какое-нибудь советское старье, с тремя слоями краски, потрут наждачкой, увидят «Сделано в СССР» — напишут «Сделано на Украине», — сказал Баранец.

Он также допустил, что Киев «выпустит» западную ракету под видом собственной.

Как заявил накануне Федоров, украинская баллистической ракета будет предназначена для ударов вглубь России и «изменит все».

При этом он не стал вдаваться в детали, чтобы «не завышать ожидания». Министр сослался на слова президента Владимира Зеленского о том, что «украинская баллистика — будет, и она будет наносить удары по РФ».

Ранее сообщалось, что европейцы и американцы собрались производить баллистические ракеты на Украине.

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