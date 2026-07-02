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Политика

«Из-за тебя!»: жена унизила Нетаньяху перед камерами и стала звездой соцсетей

Жена Нетаньяху накричала на мужа на церемонии открытия Маккавейских игр

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху публично отчитала его при камерах. Как уточнил канал Echorouk News, это произошло на церемонии открытия Маккавейских игр в Тель-Авиве.

По данным источника, Сара набросилась на супруга с претензиями после его выступления перед спортсменами, участвовавшими в играх. Как стало известно, жена Нетаньяху за кулисами выразила недовольство по поводу плохой организации мероприятия. Журналисты рассказали, что Сара обвинила мужа в том, что поссорилась с присутствующими на церемонии людьми.

«Из-за тебя я поссорилась с присутствующими здесь людьми, ты заставил меня спорить с ними. <…> Ты должен заботиться обо мне, почему мне не разрешают пройти?» — приводят слова Сары Нетаньяху в материале.

Супруга премьер-министра негодовала, что ее «толкали и топтали» в толпе. Ее возмущения были сняты на видео, которое быстро разлетелось по соцсетям.

Отмечается, что эта ситуация напомнила неловкие ситуации, которые жена президента Франции Брижит создавала своему мужу Эммануэлю Макрону. Особенно вспомнилась ее знаменитая пощечина в аэропорту Ханоя во Вьетнаме в мае прошлого года. На кадрах, разлетевшихся по сети, видно, как открывается дверь президентского самолета. Внутри борта находится Эммануэль Макрон. В этот момент появляется рука его жены, хотя ее самой не видно полностью, и наносит ему удар по лицу. Кадры вызвали широкий резонанс в сети. Подлинность видео подтвердил Елисейский дворец.

Ранее Захарова высмеяла унижение Макрона его женой.

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