Глава МО ФРГ ответил на слова Трампа об отказе Германии в «маленьком поцелуе»

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью журналу Spiegel ответил на слова американского президента Дональда Трампа об отказе Германии в «маленьком поцелуе» США.

«Отказ от маленького поцелуя может случиться даже в самых лучших отношениях. <...> Но это уж точно никакой не кризис брака. <...> К тому, что тон правительства США становится несколько грубее, когда мы в чем-то расходимся во мнениях, привыкаешь. Мы все здесь не из сахарной ваты», — сказал Писториус.

В конце июня генсек НАТО Марк Рютте в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом. Во время встречи глава Белого дома в очередной раз дал понять, что ждет от союзников не только увеличения военных расходов, но и политической поддержки. «Я просто хочу их лояльности. Просто дайте нам маленький поцелуй. Мы многого не хотим». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о проблемах европейских производителей вооружений.