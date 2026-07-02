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Политика

Власти Литвы разрешат размещать ядерное оружие на территории страны

Президент Науседа: в Литве разрешат размещать ядерное оружие
Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что из конституции страны уберут запрет на размещение ядерного оружия на территории страны. Об этом пишут «Известия».

По словам Науседы, литовские власти пошли на такие меры, чтобы «не было ограничений на случай, если в будущем возникнут новые обстоятельства». К тому же, это позволит использовать в полной мере оборонный потенциал республики и НАТО.

Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас отметил, что Литва является практически единственной страной в НАТО, где действует подобный запрет на размещение ядерного оружия.

До этого в Финляндии сняли запрет на ядерное оружие. Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны.

В свою очередь в российском посольстве в Финляндии отметили, что контроль за возможным применением ядерного оружия на территории страны будет осуществлять не из ее столицы — Хельсинки.

Ранее президент Финляндии категорически отверг нападение России на НАТО.

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