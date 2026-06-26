Лукашенко объяснил, при каких обстоятельствах изменится российско-украинский конфликт

Лукашенко: конфликт на Украине изменится при вступлении в него Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках встречи с представителями президента Украины Владимира Зеленского заявил им, что «качество войны изменится», если втянуть в нее Минск. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, чтобы посланники передали Зеленскому, чтобы он понимал, если он продолжит общаться с Белоруссией подобным образом, то качество войны мгновенно изменится.

«Это война будет совсем другая», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что с украинской стороны на это поступила реакция.

«Кстати, мы получили ответ... они это понимают», — добавил белорусский лидер.

19 июня Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы он убрал от украинской границы ретрансляторы, которые якобы помогают российским военным наводить дроны на цели на Украине, и пригрозил, что в случае отказа ВСУ «сделают это сами».

Позднее президент Украины заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Зеленский угрожает Белоруссии.