Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

Гоблин призвал откреститься от Запада

Блогер Пучков: России надо откреститься от Запада и заниматься своим развитием
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

России следует откреститься от стремлений к дружбе с Западом и вместо этого заниматься собой. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный под псевдонимом Гоблин.

Он напомнил о 90-х годах в России, когда власть в стране была ориентирована строго на Запад. По его словам, западные страны тогда представлялись как «сияющий град на холме». Первый президент РФ Борис Ельцин ездил в США с докладом о том, как «он победил коммунизм» и говорил такие слова, как «Боже, храни Америку», вспомнил блогер.

«Началась СВО, как, дорогие представители элиты, как теперь с дружбой с Западом? Нормально получилось?» — задался вопросами Гоблин.

Он призвал российские власти заниматься развитием собственной страны, а не стараться влиться в число западных государств.

До этого Дмитрий Пучков призвал россиян не надеяться, что после окончания специальной военной операции на Украине они смогут свободно ездить за границу, в частности, посещать американский Майами или французский Лазурный Берег. Гоблин назвал такие желания глупостью. Он отметил, что «даже если мы победим», в ближайшие 20 лет жителям России никуда не смогут ездить, так как там «будут ловить, душить и бошки откручивать».

Ранее Пучков оценил возвращение голливудских фильмов в Россию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как изменились цены в супермаркетах за полгода 2026 года. Честный подсчет инфляции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!