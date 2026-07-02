Гоблин призвал откреститься от Запада

России следует откреститься от стремлений к дружбе с Западом и вместо этого заниматься собой. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный под псевдонимом Гоблин.

Он напомнил о 90-х годах в России, когда власть в стране была ориентирована строго на Запад. По его словам, западные страны тогда представлялись как «сияющий град на холме». Первый президент РФ Борис Ельцин ездил в США с докладом о том, как «он победил коммунизм» и говорил такие слова, как «Боже, храни Америку», вспомнил блогер.

«Началась СВО, как, дорогие представители элиты, как теперь с дружбой с Западом? Нормально получилось?» — задался вопросами Гоблин.

Он призвал российские власти заниматься развитием собственной страны, а не стараться влиться в число западных государств.

До этого Дмитрий Пучков призвал россиян не надеяться, что после окончания специальной военной операции на Украине они смогут свободно ездить за границу, в частности, посещать американский Майами или французский Лазурный Берег. Гоблин назвал такие желания глупостью. Он отметил, что «даже если мы победим», в ближайшие 20 лет жителям России никуда не смогут ездить, так как там «будут ловить, душить и бошки откручивать».

Ранее Пучков оценил возвращение голливудских фильмов в Россию.