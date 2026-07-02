Политолог рассказал, почему недружественные страны интересуются Приморьем

Заявление и.о. представителя МИД во Владивостоке Евгения Волосастова об интересе недружественных стран к Приморскому краю свидетельствует прежде всего о стремлении Японии вернуть этот региональный рынок в интересах японских компаний. Об этом «Газете.Ru» заявил доцент Финансового университета Вадим Трухачев.

«Я предполагаю, что речь идет о Японии, которая тоже входит в список недружественных стран и ввела весь набор тех же самых санкций, что и Евросоюз. Во Владивостоке никогда не было консульств европейских стран. Там было американское консульство и японское консульство», — отметил аналитик.

По словам Трухачева, Токио стремится вернуть себе рынок этого российского региона для своих компаний, опасаясь, что «китайцы все займут».

«Эта история вряд ли про весь спектр недружественных стран идет. У европейцев региональный интерес другой», — сказал политолог.

Европу прежде всего интересуют Калининградская область, Карелия, Новосибирск, Екатеринбург, а также Москва и Санкт-Петербург, обратил внимание Трухачев.

Представитель МИД Волосастов рассказал в интервью РИА Новости, что недружественные страны пытаются восстановить связи с Приморским краем. По словам дипломата, недружественные страны активизировались в последний год.

Ранее Евросоюз предупредили о потере $190 млрд инвестиций при изъятии активов России.