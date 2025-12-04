Евросоюз предупредили о потере $190 млрд инвестиций при изъятии активов России

Страны Евросоюза в случае конфискации российских активов ради так называемого «репарационного кредита» Украине могут потерять как минимум $190 млрд, вложенных ими в экономику России. Такие расчеты привело РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

Агентство напомнило, что на счетах бельгийского Euroclear сейчас заморожено около $209 млрд российских средств. Если эти активы будут изъяты в рамках предложенной инициативы ЕС, то, по актуальным данным за 2024 год, европейские страны рискуют потерять не менее $190 млрд прямых инвестиций.

Наибольшие суммы приходятся на Кипр ($100 млрд), Германию ($20,1 млрд), Нидерланды ($16,1 млрд), Францию ($15,1 млрд) и Италию ($13 млрд).

Отмечается, что реальные потери могут оказаться выше из-за запрета на вывод средств, вложенных недружественными резидентами до начала санкционной кампании. Эти деньги накопились на счетах типа «С», и распоряжаться ими можно только с разрешения специальной правительственной комиссии.

Ранее Мария Захарова назвала «круговой порукой» попытки Запада изъять российские активы.