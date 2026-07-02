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Политика

В МИД заявили, что недружественные страны интересуются Приморским краем

МИД РФ: недружественные страны пытаются восстановить связи с Приморьем
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

И.о. представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосастов рассказал в интервью РИА Новости. что недружественные страны пытаются восстановить связи с Приморским краем.

По словам дипломата, недружественные страны активизировались в последний год.

«Мы видим однозначное стремление ряда недружественных государств к восстановлению хоть каких-то связей с Приморьем», — отметил он.

Волосастов уточнил, что эти страны являются заложниками антироссийской политики, и теперь их гражданам приходится объяснять, что ужасы о России — это ложь.

22 июня газета «Ведомости» со ссылкой на отчетности компаний писала, что совокупные активы недружественных стран в Российской Федерации уменьшились с начала 2022 года на 49% — с $481 млрд до $244 млрд в 2025 году.

Всего из 4265 иностранных компаний 2350 (55%) сохранили активы России, 1915 — покинули страну или приостановили деятельность. Из-за ухода и заморозки операций организации недружественных государств за 2022–2025 годы лишились выручки в размере более $610 млрд и минимум $16 млрд чистой прибыли.

Ранее Евросоюз предупредили о потере $190 млрд инвестиций при изъятии активов России.

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