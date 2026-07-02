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Политика

«Привязать Азербайджан к себе»: раскрыта стратегия Евросоюза в отношении Баку

Политолог Топорнин: ЕС обеспечивает себе поставки нефти и газа из Азербайджана
Yves Herman/Reuters

Визит главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Баку 1 июля говорит о стремлении ЕС обеспечить себе долгосрочные поставки нефти и газа из Азербайджана. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист-международник, директор центра европейской информации Николай Топорнин.

«Азербайджан заинтересован, как и любое государство, которое имеет такие серьезные энергетические ресурсы, в покупателях, особенно в надежных покупателях, располагающих деньгами. Европа в этом отношении один из лучших покупателей: деньги есть, потребность тоже у них есть, они надежные плательщики. Поэтому, конечно, для Азербайджана это большое подспорье с точки зрения продажи своих энергоносителей», — сказал аналитик.

Топорнин не исключил, что развитие связей Евросоюза и Азербайджана в сфере энергетики приведет к долгосрочным контрактам. Здесь, подчеркнул политолог, ЕС стремится «привязать Азербайджан к себе с точки зрения поставок» энергоносителей.

При этом, по мнению Топорнина, такое сотрудничество Баку и Брюсселя вряд ли окажет серьезное негативное влияние на отношения России с Азербайджаном.

1 июля Урсула фон дер Ляйен прибыла в Баку с рабочим визитом.

Фон дер Ляйен встретил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. В честь главы ЕК выстроили почетный караул.

Ранее Алиев обвинил европейских лидеров в пустословии из-за Армении.

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