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Политика

Политолог рассказал о роли Евросоюза в мотиве Румынии по присоединению Молдавии

Малышев: риторика Румынии об унии с Молдавией вызвана антироссийским курсом ЕС
Shutterstock/FOTODOM

Риторика Бухареста об унии с Кишиневом вызвана антироссийской политикой Евросоюза. Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Дмитрий Малышев.

Политолог выразил мнение, что румынский президент Никушор Дан, несмотря на собственные публичные заявления о невозможности провести референдум по объединению с Молдавией, в итоге одобрит инициативу нижней палаты парламента страны о заключении унии. Кроме того, на это решение повлияют амбиции румынских элит страны по присоединению соседнего государства.

Малышев отметил, что Румынии, которая является одной из самых бедных стран Евросоюза, будет тяжело содержать еще и более бедную Молдавию. Но при этом Бухарест с помощью заявлений о возможной интеграции двух государств продолжит поддерживать направленный против России курс Кишинева.

По словам эксперта, логика в проводимой политике не прослеживается, поскольку превалирует общая направленность Европейского союза на безусловную поддержку любых антироссийских сил.

24 июня нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект, предусматривающий начало переговоров по вопросу объединения страны с Молдавией.

Ранее был назван возможный срок вхождения Молдавии в состав Румынии.

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