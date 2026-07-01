Назван возможный срок вхождения Молдавии в состав Румынии

Политолог Харитонова: через пять лет Молдавия может войти в состав Румынии

Молдавия может объединиться с Румынией в ближайшие пять лет. С таким прогнозом выступила профессор РАНХиГС, доктор политических наук Наталья Харитонова в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, такой сценарий станет вероятным, если Кишинев убедится в отсутствии перспектив на вступление в Евросоюз.

Харитонова также отметила рост общественной поддержки идеи объединения в самой Молдавии. Если в начале 1990-х годов о желании войти в состав Румынии заявляли от 5 до 10% граждан, то сегодня этот показатель, по различным данным, достигает 30–40%.

Поводом для обсуждения стала новость о том, что нижняя палата румынского парламента утвердила законопроект, дающий старт переговорам с Молдавией по вопросу объединения. Данная инициатива была предложена оппозиционной партией SOS Romania еще в феврале этого года. Несмотря на отрицательные заключения правительства и профильных парламентских комиссий, документ был принят в рамках процедуры так называемого молчаливого одобрения.

Ранее политолог объяснил, к чему приведет объединение Молдавии и Румынии.