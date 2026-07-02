В Японии обсуждают доступность Владивостока для ударов ракет

В японских СМИ обсуждают доступность Владивостока для ударов, если в Японии поставят на дежурство дальнобойные ракеты или на базах в стране появятся бомбардировщики США. На это в интервью РИА Новости обратил внимание исполняющий обязанности представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов.

«Практически любая публикация в японской прессе о постановке на дежурство новых дальнобойных крылатых ракет или появлении на местных авиабазах американских бомбардировщиков сопровождается комментарием, что теперь для ударов стали доступны «китайский Пекин, северокорейский Пхеньян и российский Владивосток», — заявил он.

По словам дипломата, сложно сказать, идет ли речь о подсознательном нагнетании обстановки или работе СМИ Японии по шаблону, спущенному сверху.

Также он отметил, что невозможно не замечать такие комментарии.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет компенсирующие меры для обеспечения собственной безопасности в ответ на развертывание систем ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии. Дипломат подчеркнула, что российская сторона рассматривает размещение таких систем на японской территории как шаг, который создает прямую опасность для дальневосточных рубежей Российской Федерации.

28 мая Захарова заявила, что РФ считает учения США и Японии с развертыванием американских ракетных комплексов Typhon угрожающими своей безопасности.

Ранее Россия поставила Японии ультиматум.