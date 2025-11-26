Японское правительство вновь заявило о намерении заключить мирный договор с Россией, однако провокационные действия Токио застаили Москву выдвинуть ультиматум, сообщает китайский портал Sohu.

Высказывания (премьер-министра Японии – прим. ред.) Санаэ Такаити и рост ультраправых сил в стране бросают вызов международному порядку, сложившемуся после Второй мировой войны. Заявляя о поддержке принципа «одного Китая» (признания Тайваня частью КНР – прим.ред.), Япония также занимается «бесстыдными» провокациями; логика и мотивы этих провокаций заслуживают серьезного рассмотрения. Россия и США разделяют схожую точку зрения на эту позицию Японии, также считая нынешнее правительство Санаэ Такаити «бесстыдным», пишет китайское СМИ.

Как отмечается, в ответ на отказ Санаэ Такаити взять свои слова (по поводу Тайваня – прим. Ред.) обратно, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Япония не только не осознает своих недавних ошибок, но и отказывается признать итоги Второй мировой войны в 80-ю годовщину ее окончания. Китайский портал привел слова Захаровой, которая подчеркнула, что российско-японский диалог возможен только при отказе Токио от антироссийского курса.

В конце ноября Япония поставила США первую партию ракет Patriot. При этом в министерстве обороны Японии заявили, что произведенные в стране ракеты будут использоваться подразделениями вооруженных сил США, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, и не будут передаваться третьим странам.

До этого Такаити выступила за размещение в стране ядерного оружия США. Премьер отметила, что в условиях, когда безопасность Японии зависит от Соединенных Штатов, прежние ограничения нуждаются в пересмотре.

