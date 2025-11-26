На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Россия поставила Японии ультиматум

Sohu: Москва ответила ультиматумом на провокационные действия Токио
true
true
true
close
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Японское правительство вновь заявило о намерении заключить мирный договор с Россией, однако провокационные действия Токио застаили Москву выдвинуть ультиматум, сообщает китайский портал Sohu.

Высказывания (премьер-министра Японии – прим. ред.) Санаэ Такаити и рост ультраправых сил в стране бросают вызов международному порядку, сложившемуся после Второй мировой войны. Заявляя о поддержке принципа «одного Китая» (признания Тайваня частью КНР – прим.ред.), Япония также занимается «бесстыдными» провокациями; логика и мотивы этих провокаций заслуживают серьезного рассмотрения. Россия и США разделяют схожую точку зрения на эту позицию Японии, также считая нынешнее правительство Санаэ Такаити «бесстыдным», пишет китайское СМИ.

Как отмечается, в ответ на отказ Санаэ Такаити взять свои слова (по поводу Тайваня – прим. Ред.) обратно, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Япония не только не осознает своих недавних ошибок, но и отказывается признать итоги Второй мировой войны в 80-ю годовщину ее окончания. Китайский портал привел слова Захаровой, которая подчеркнула, что российско-японский диалог возможен только при отказе Токио от антироссийского курса.

В конце ноября Япония поставила США первую партию ракет Patriot. При этом в министерстве обороны Японии заявили, что произведенные в стране ракеты будут использоваться подразделениями вооруженных сил США, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, и не будут передаваться третьим странам.

До этого Такаити выступила за размещение в стране ядерного оружия США. Премьер отметила, что в условиях, когда безопасность Японии зависит от Соединенных Штатов, прежние ограничения нуждаются в пересмотре.

Ранее в МИД Китая ответили на вопрос об угрозе отрубить голову премьеру Японии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами