В Еврокомиссии продолжает действовать колониальная логика. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о том, что во время аномальной жары в здании ЕК кондиционеры работают только на этаже ее руководителя Урсулы фон дер Ляйен.

Издание Politico писало, что 26 июня с первого по седьмой этаж в здании ЕК в Брюсселе отключили кондиционеры, но эта мера не коснулась этажей, где работают фон дер Ляйен и многие комиссары.

«Для них это нормально: чтобы оно там сидело, понимаете, где-нибудь на троне и считало себя исключительным. А его опахалами со всех сторон обдувало, причем делалось бы это людьми, не похожими на главное, это самое западное лицо», — сыронизировала Захарова.

Она подчеркнула, что в обществе стран Европы исторически укоренилось неравенство, разделение на «рабов и хозяев». По мнению дипломата, в ЕС до сих пор сохраняется колониальная или средневековая логика, когда вассалы «по копеечке» из себя выдавливают, чтобы угодить сюзерену, пока тот сидит в башне.

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