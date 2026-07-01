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Политика

Захарова заявила, что Евросоюз столкнулся с ситуацией цугцванга

Захарова: в Евросоюзе «исключительностью» пришли к ситуации цугцванга
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Власти Европейского союза заигрались в «исключительность» и тем самым пришли к ситуации некого цугцванга. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Издание Politico ранее писало, что 26 июня с первого по седьмой этаж в здании Еврокомиссии в Брюсселе отключили кондиционеры, но эта мера не коснулась этажей, где работают глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и многие комиссары.

Захарова отметила, что европейские лидеры заигрались в свои собственные нарративы и пришли к ситуации некого цугцванга.

По словам дипломата, в Европе исторически укоренилось неравенство, бесконечная сегрегация людей, деление на рабов и хозяев, — когда одним положено все, а другим ничего. При этом европейские лидеры пытаются казаться цивилизованными в новом мире, где у каждого человека есть свои права, что каждый человек свободен.

Комментируя информацию о том, что во время аномальной жары в здании ЕК кондиционеры работают только на этаже фон дер Ляйен, Захарова заявила, что в Евросоюзе продолжает действовать колониальная логика.

Ранее Дмитриев пошутил об усердии руководства ЕК из-за работающих кондиционеров.

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