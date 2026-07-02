Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

Премьер Словакии заявил о практически войне Запада против России

Фицо: Запад практически находится в состоянии войны с Россией
Darko Vojinovic/AP

Запад практически находится в состоянии войны с Россией. Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил на странице возглавляемой им партии «Направление — социальная демократия» в сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, огромное число профессиональных оплачиваемых наемников, действующих на территории Украины и обслуживающих там значимые оружейные системы, свидетельствует о том, что сегодня западный мир практически находится в состоянии войны с РФ. В связи с этим Фицо призвал сделать все, чтобы ситуация на Украине не переросла в конфликт большего размера.

Премьер Словакии подчеркнул, что мира удастся достичь только путем диалога и за столом переговоров. При этом Фицо отметил, что в рамках Европейского союза лишь небольшая часть лидеров поддерживает диалог, а большинство стран ЕС поддерживает войну на Украине.

Глава словацкого правительства одобрил вступление Украины в Европейский союз, но лишь при условии выполнения Киевом всех условий, которые предъявляются к государствам-кандидатам. Помнению Фицо, до принятия Украины в ЕС его членами должны стать Сербия, Черногория и Албания.

27 июня Фицо заявил, что Словакия не станет присоединяться к европейской военной помощи Украине, поскольку поставки оружия и финансирование его закупок лишь продлевают конфликт.

Ранее Фицо заявил, что не упустит «ни одной возможности» диалога с Путиным.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
С 95-го на 92-й. Можно ли перейти на бензин с более низким октановым числом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!