Запад практически находится в состоянии войны с Россией. Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил на странице возглавляемой им партии «Направление — социальная демократия» в сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, огромное число профессиональных оплачиваемых наемников, действующих на территории Украины и обслуживающих там значимые оружейные системы, свидетельствует о том, что сегодня западный мир практически находится в состоянии войны с РФ. В связи с этим Фицо призвал сделать все, чтобы ситуация на Украине не переросла в конфликт большего размера.

Премьер Словакии подчеркнул, что мира удастся достичь только путем диалога и за столом переговоров. При этом Фицо отметил, что в рамках Европейского союза лишь небольшая часть лидеров поддерживает диалог, а большинство стран ЕС поддерживает войну на Украине.

Глава словацкого правительства одобрил вступление Украины в Европейский союз, но лишь при условии выполнения Киевом всех условий, которые предъявляются к государствам-кандидатам. Помнению Фицо, до принятия Украины в ЕС его членами должны стать Сербия, Черногория и Албания.

27 июня Фицо заявил, что Словакия не станет присоединяться к европейской военной помощи Украине, поскольку поставки оружия и финансирование его закупок лишь продлевают конфликт.

Ранее Фицо заявил, что не упустит «ни одной возможности» диалога с Путиным.