Война США и Израиля против Ирана
«Система сильнее»: Такер Карлсон заявил о ненависти к Трампу

Журналист Такер Карлсон заявил в интервью The Wall Street Journal о предательстве президента США Дональда Трампа, который, по его словам, поддался влиянию неоконсерваторов и превратил лозунг «Америка прежде всего» в личную доктрину.

«Я не ненавижу Трампа. Я ненавижу эту войну [с Ираном] и то направление, в котором движется правительство США. Я чувствую, что меня предали», — заявил журналист.

Карлсона оскорбило, что, будучи кандидатом на пост президента, Трамп обещал не допустить новых войн, однако впоследствии, став главой Белого дома, Трамп попал под влияние неоконсерваторов и Израиля, отказавшись от одного из ключевых принципов своей политической программы, отмечает WSJ. По словам журналиста, американский лидер доказал, что «система сильнее его».

Прежде журналист был сторонником действующего главы Белого дома, его близким советником и доверенным лицом, однако из-за войны с Ираном, против которой выступил Карлсон, дружба, длившаяся почти десять лет, оказалась разрушена, отмечает автор статьи.

До этого Карлсон в эфире своей программы заявил, что ему стыдно за то, что ранее он поддерживал нынешнего президента США.

Ранее в Вашингтоне заявили, что Карлсон «потерял ориентиры».

 
