Украина и ее союзники на Западе не смогут переломить ход СВО. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, когда «глобалисты» начинают рассказывать о том, что Украина побеждает, то «на самом деле ситуация совершенно безнадежна». Подобные высказывания являются частью медийной кампании с целью убедить Соединенные Штаты давать Киеву больше денег, полагает эксперт.

«Все кончено. Это выглядит так, словно кто-то продолжает понемногу подливать бензин в двигатель, чтобы он продолжал работать на холостом ходу. Но долго так продолжаться уже не сможет. Такова реальность», — сказал Макгргор.

28 июня Владимир Путин заявил, что украинская армия отступает на поле боя, это вынуждает Киев использовать террористические методы, в том числе удары по мирным жителям и гражданским объектам. Российский лидер подчеркнул, что противники не смогут нанести РФ стратегическое поражение и победить на поле боя, поэтому они пытаются раскачать политическую ситуацию в стране.

Ранее Путин заявил о ежедневном продвижении российских войск.