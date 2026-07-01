Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

В США пришли к неутешительным для Украины выводам о происходящем в зоне СВО

Полковник Макгрегор: Украина и ее союзники не смогут изменить ход СВО
Станислав Красильников/РИА Новости

Украина и ее союзники на Западе не смогут переломить ход СВО. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, когда «глобалисты» начинают рассказывать о том, что Украина побеждает, то «на самом деле ситуация совершенно безнадежна». Подобные высказывания являются частью медийной кампании с целью убедить Соединенные Штаты давать Киеву больше денег, полагает эксперт.

«Все кончено. Это выглядит так, словно кто-то продолжает понемногу подливать бензин в двигатель, чтобы он продолжал работать на холостом ходу. Но долго так продолжаться уже не сможет. Такова реальность», — сказал Макгргор.

28 июня Владимир Путин заявил, что украинская армия отступает на поле боя, это вынуждает Киев использовать террористические методы, в том числе удары по мирным жителям и гражданским объектам. Российский лидер подчеркнул, что противники не смогут нанести РФ стратегическое поражение и победить на поле боя, поэтому они пытаются раскачать политическую ситуацию в стране.

Ранее Путин заявил о ежедневном продвижении российских войск.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
С 95-го на 92-й. Можно ли перейти на бензин с более низким октановым числом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!