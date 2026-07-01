СМИ: Украина хочет включить в «национальный пантеон» героя, который устроит Польшу

Глава МИД Украины Андрей Сибига планирует посетить Польшу с предложением включить в создаваемый Киевом «пантеон украинских героев» фигуру, которая устроила бы Варшаву. Об этом сообщил портал Wirtualna Polska (WP).

По данным издания, таким компромиссным кандидатом может стать генерал Украинской народной республики (УНР) Марк Безручко, чья дивизия в 1920 году воевала на стороне Польши против Советской России. Инициатива Сибиги рассматривается как попытка снизить напряженность между двумя странами, однако собеседники портала с польской стороны сомневаются, что этот жест предотвратит новую эскалацию со стороны украинского президента Владимира Зеленского

В канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого заявили, что внесение в Верховную раду законопроекта о создании «украинского национального пантеона» является очередным шагом, обостряющим отношения с Варшавой. Инициативу Зеленского там назвали эскалационным действием.

20 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера ордена Белого орла. Навроцкий подчеркнул, что этот орден является символом высшего доверия республики и означает особую благодарность нации. Однако из-за решения Киева присвоить бригаде Вооруженных сил Украины имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню, он решил отозвать награду у Зеленского.

Ранее рейтинги Навроцкого рекордно выросли после лишения Зеленского Белого орла.