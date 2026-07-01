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Политика

Захарова иронично поздравила парламент Британии со званием «самого гомосексуального»

Захарова поздравила парламент Британии с необычным званием
Владимир Астапкович/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила парламент Британии со званием лидера по числу представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), призвав «не останавливаться на достигнутом». Об этом сообщает kp.ru.

«Мы боялись их с такими достижениями поздравить, чтобы не обидеть. Но раз уж Стармер сам сказал, то, как говорится, примите наше искреннее восхищение и не останавливайтесь на достигнутом», — сказала дипломат в беседе с журналистами.

Также Захарова посоветовала новой команде на Даунинг-стрит ставить перед собой «не менее амбициозные задачи» в будущем.

1 июля премьер-министр Британии Кир Стармер выразил гордость степенью гомосексуализации парламента страны.

22 июня политик объявил, что покинет пост премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской партии. В обращении на Даунинг-стрит он заявил, что «с достоинством» принимает мнение своей фракции. Стармер сообщил, что уже проинформировал о своем решении короля Карла III.

Ранее Пушков предрек Британии противостояние между противниками и сторонниками ЛГБТ.

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