Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

На Украине заявили о рекордном числе стран, поддерживающих ее членство в НАТО

Посол Гетьманчук заявила о рекордном числе сторонников членства Украины в НАТО
Virginia Mayo/AP

Все больше стран понимают, что членство Украины в НАТО отвечает интересам военного блока. Об этом заявила посол Украины в Североатлантическом альянсе Алена Гетьманчук в интервью «Европейской правде».

Она заявила, что цель вступления Киева в НАТО никто не отменял, а заявления и декларации о том, что курс на интеграцию является необратимым, «подтверждаются публично, а не только где-то в кулуарах».

По ее словам, «все больше и больше стран понимают, что членство Украины в НАТО не менее в интересах НАТО, скажем так, чем в интересах Украины».

«Мы видим рекордное количество сторонников вступления Украины в НАТО. И даже те страны, которые были, скажем так, более пассивными сторонниками, сегодня становятся более активными», – сказала Гетьманчук.

До этого политолог Андреас Умланд заявлял, что в настоящий момент Украина не может вступить в НАТО, а часть государств выступает против ее членства в Евросоюзе, в связи с чем Киев оказался между двумя интеграционными процессами.

В связи с этим он поддержал идею еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса по созданию Европейского оборонного союза, который может стать выходом из ситуации. По словам аналитика, этот союз может продолжить логику так называемой «коалиции желающих». Организация состояла бы только из тех государств, которые готовы взять на себя ответственность за безопасность Европы, указал Умланд.

Ранее Лавров предупредил, чем обернется появление войск Запада на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
С 95-го на 92-й. Можно ли перейти на бензин с более низким октановым числом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!