На Украине заявили о рекордном числе стран, поддерживающих ее членство в НАТО

Все больше стран понимают, что членство Украины в НАТО отвечает интересам военного блока. Об этом заявила посол Украины в Североатлантическом альянсе Алена Гетьманчук в интервью «Европейской правде».

Она заявила, что цель вступления Киева в НАТО никто не отменял, а заявления и декларации о том, что курс на интеграцию является необратимым, «подтверждаются публично, а не только где-то в кулуарах».

По ее словам, «все больше и больше стран понимают, что членство Украины в НАТО не менее в интересах НАТО, скажем так, чем в интересах Украины».

«Мы видим рекордное количество сторонников вступления Украины в НАТО. И даже те страны, которые были, скажем так, более пассивными сторонниками, сегодня становятся более активными», – сказала Гетьманчук.

До этого политолог Андреас Умланд заявлял, что в настоящий момент Украина не может вступить в НАТО, а часть государств выступает против ее членства в Евросоюзе, в связи с чем Киев оказался между двумя интеграционными процессами.

В связи с этим он поддержал идею еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса по созданию Европейского оборонного союза, который может стать выходом из ситуации. По словам аналитика, этот союз может продолжить логику так называемой «коалиции желающих». Организация состояла бы только из тех государств, которые готовы взять на себя ответственность за безопасность Европы, указал Умланд.

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