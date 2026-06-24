Лавров предупредил, чем обернется появление войск Запада на Украине

Предложения Европы относительно ввода на территорию Украины стабилизационных войск приведут к возникновению новой Берлинской стены. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, главное в предложении Европы – ввести войска «на то, что останется от Украины». Министр заметил, что стабилизационные силы являются ядром гарантий безопасности, которые союзники намерены дать Киеву.

Лавров заявил, что это «на веки вечные новая Берлинская стена», и Россию такой вариант не устраивает.

В январе польский премьер Дональд Туск сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Париже декларацию о развертывании многонациональных сил на Украине после окончания конфликта. По словам Туска, договоренности о конкретных гарантиях от каждой страны пока находятся только на уровне «черновиков». При этом неизвестно, поддерживает ли Вашингтон решение Киева, Лондона и Парижа.

Ранее Лавров рассказал, кого напоминает «коалиция желающих».