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Политика

В Европе пришли к неутешительным выводам по членству Украины в ЕС и НАТО

Политолог Умланд: Украина не может вступить в НАТО, и многие против членства в ЕС
Thomas Peter/Reuters

В настоящий момент Украина не может вступить в НАТО, а часть государств выступает против ее членства в Евросоюзе, в связи с чем Киев оказался между двумя интеграционными процессами. Об этом заявил политолог Андреас Умланд в беседе с «Укринформом».

«В настоящее время Украина не может вступить в НАТО. В то же время многие государства-члены ЕС не готовы принять в Союз страну, которая имеет нерешенную проблему безопасности в отношениях с Россией. Таким образом, Украина фактически оказывается между двумя интеграционными процессами», - отметил Умланд.

В связи с этим он поддержал идею еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюся по созданию Европейского оборонного союза, который может стать выходом из ситуации. По словам аналитика, этот союз может продолжить логику так называемой «коалиции желающих». Организация состояла бы только из тех государств, которые готовы взять на себя ответственность за безопасность Европы, указал Умланд.

Накануне Кубилюс заявил, что Украина должна стать частью оборонного союза ЕС и частью архитектуры безопасности континента. Он задался вопросом, почему в Европе не считают интеграцию вооруженных сил Украины в европейскую оборонную архитектуру жизненно важным делом.

Ранее Лавров предупредил, чем обернется появление войск Запада на Украине.

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