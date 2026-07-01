Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

Замглавы Минобороны России провел встречу с президентом МККК

Замминистра обороны России Осьмаков принял в ведомстве президента МККК Сполярич
Министерство обороны РФ

Заместитель министра обороны России Василий Осьмаков провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич. Об этом ведомство сообщило в канале в мессенджере «Макс».

По данным министерства, в ходе встречи Осьмаков рассказал Сполярич о выполнении обязательств в сфере международного гуманитарного права российскими войсками.

»[Замминистра] выразил удовлетворение уровнем взаимодействия с возглавляемой Мирьяной Сполярич организацией в рамках созданного в Минобороны России в 2022 году Справочного бюро по делам военнопленных, а также в решении других вопросов по Женевским конвенциям 1949 года», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Сполярич проведет встречу с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой, а также представителями Минобороны. По словам главы ведомства, в ходе встречи будут обсуждены конкретные аспекты взаимодействия российской стороны с комитетом по гуманитарным вопросам, включая положение пленных, а также обмен пленными.

Ранее делегация МККК посетила место удара ВСУ по колледжу в Старобельске

Комментарии
 
Теперь вы знаете
С 95-го на 92-й. Можно ли перейти на бензин с более низким октановым числом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!