Замглавы Минобороны России провел встречу с президентом МККК

Заместитель министра обороны России Василий Осьмаков провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич. Об этом ведомство сообщило в канале в мессенджере «Макс».

По данным министерства, в ходе встречи Осьмаков рассказал Сполярич о выполнении обязательств в сфере международного гуманитарного права российскими войсками.

»[Замминистра] выразил удовлетворение уровнем взаимодействия с возглавляемой Мирьяной Сполярич организацией в рамках созданного в Минобороны России в 2022 году Справочного бюро по делам военнопленных, а также в решении других вопросов по Женевским конвенциям 1949 года», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Сполярич проведет встречу с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой, а также представителями Минобороны. По словам главы ведомства, в ходе встречи будут обсуждены конкретные аспекты взаимодействия российской стороны с комитетом по гуманитарным вопросам, включая положение пленных, а также обмен пленными.

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