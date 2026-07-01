Лавров анонсировал встречу главы МККК с Львовой-Беловой и Лантратовой

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич проведет встречу с уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой, а также представителями Минобороны страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, который 1 июля проводит в Москве переговоры с Сполярич, передает РИА Новости.

По словам дипломата, в ходе встречи будут обсуждены конкретные аспекты взаимодействия российской стороны с комитетом по гуманитарным вопросам, включая положение пленных, а также обмен пленными.

Лавров подчеркнул, что Россия ценит то, как руководство МККК на протяжении десятилетий стремится придерживаться принципа беспристрастности.

Министр заверил Сполярич, что Россия, несмотря ни на что, продолжит выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и рассчитывает, что МККК будет адресовать аналогичные призывы другим своим партнерам.

Ранее Лантратова раскрыла число возвращенных в Россию за месяц пленных.