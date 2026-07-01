Бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог призвал лидеров стран Запада осторожно относиться к предположению, что личные отношения с президентом России Владимиром Путиным могут изменить его цели на Украине, учитывая его прошлое как офицера КГБ. Его слова приводит TVP World.

«Путин — бывший сотрудник КГБ, а звания не теряются. Если ты хоть раз был в КГБ, то ты навсегда останешься в КГБ», — сказал Келлог.

До этого генерал украинской армии, бывший глава Службы внешней разведки страны Николай Маломуж заявил, что российские спецслужбы якобы регулярно применяют психологические и нейролингвистические методы, разработанные еще в КГБ, для воздействия на западных лидеров, в том числе Дональда Трампа.

Он утверждает, что команда президента России Владимира Путина якобы целенаправленно использует советские наработки для переговоров с Дональдом Трампом, чтобы моделировать поведение и корректировать решения, которые принимает американский лидер. По словам Маломужа, для этого изучается психологический портрет цели: от биографии до фобий, а затем начинается давление на «болевые точки».

Ранее шеф Пентагона заявил, что Трамп не позволит превратить дядю Сэма в лоха.