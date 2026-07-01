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Политика

Арагчи предостерег Израиль от угроз Ирану

Арагчи: Трамп обязал США заставить замолчать питомцев в Израиле
Denis Balibouse/Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп обязал США заставить замолчать питомцев в Израиле. Об этом в соцсети X написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Он напомнил, что условия Меморандума о взаимопонимании ясны и общедоступны для всех.

«Президент США обязал США заставить замолчать своих питомцев в Тель-Авиве. Если они ослушаются своего хозяина, Иран даст им урок», — написал глава МИД Ирана.

Арагчи добавил, что любая угроза в адрес народа и руководства Ирана получит немедленный мощный ответ.

На прошлой неделе министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил руководству Ирана, что любое нападение станет самой большой ошибкой Тегерана. Послание он адресовал президенту исламской республики Масуду Пезешкиану, главе МИД Аббасу Аракчи и спикеру парламента Мохаммад-Багеру Галибафу.

Кризис на Ближнем Востоке Трамп обсуждал и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее экс-конгрессвумен заявила, что США не удалось победить в войне с Ираном.

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