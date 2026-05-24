В Японии заявили о необходимости поддержания обороноспособности Хоккайдо

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что страна должна поддерживать обороноспособность острова Хоккайдо. Его слова передает NHK.

«На фоне того, что важность укрепления системы обороны в юго-западном регионе нашей страны растет, Хоккайдо остается важной зоной: необходимо продолжать поддерживать здесь надежную систему обороны», — сказал глава Минобороны в ходе осмотра военных баз на севере страны.

Он назвал причиной серьезной обеспокоенности то, что Россия продолжает наращивать военную активность в Дальневосточном регионе и повышает стратегическое сотрудничество с Китаем.

Отвечая на вопрос о сроках размещения на острове ракет большой дальности, которые в перспективе будут использоваться для нанесения контрудара в случае нападения на Японию, Коидзуми подчеркнул, что эта тема изучается.

До этого посол России в Японии Николай Ноздрев заявлял, что отношения между Москвой и Токио переживают беспрецедентный спад и находятся в стадии «ледникового периода».

Ранее Пекин призвал Токио глубоко переосмыслить историю своей военной агрессии.

 
