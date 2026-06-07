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Армия

МО Японии впервые продемонстрировало пусковую установку скоростной планирующей ракеты

NHK: Япония продемонстрировала пусковую установку скоростной планирующей ракеты
Reuters

Сухопутные силы самообороны Японии на крупномасштабных учениях в префектуре Сидзуока впервые продемонстрировали пусковую установку ракеты большой дальности «высокоскоростной планирующий «тип 25». Об этом сообщает NHK.

В публикации отмечается, что комплексные учения Фудзи по огневой мощи» проводятся каждый год на полигоне Хигаси-Фудзи в Сидзуоке.

В этот раз японские военные отрабатывали защиту удаленных островов, отрабатывалась танковая стрельба, проводился сбор информации с помощью дронов, а также были продемонстрированы беспилотные наземные машины, которые находятся в разработке.

По данным телеканала, пусковые установки «высокоскоростных планирующих ракет «тип 25» могут использоваться для контрудара по базам противника в случае кризиса.

До этого сообщалось, что Япония и Южная Корея провели совместные морские поисково-спасательные учения (SAREX). Это первые подобные маневры двух стран с 2017 года.

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