В МИД РФ назвали условие урегулирования конфликта на Украине

Захарова: Киеву нужно вывести войска из Донбасса, если он хочет урегулирования

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев должен вывести войска из Донбасса, если хочет урегулирования конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«[Киеву стоит] перестать выдвигать неадекватные требования и вывести ВСУ (Вооруженные силы Украины. — «Газета.Ru») из Донбасса, что ускорит прекращение боевых действий», — поделилась Захарова.

Она уточнила, что не обратилась напрямую к украинским властям, потому что «не хочет мараться», и назвала действующий подход Киева неприемлемым, «равно как и попытки разговаривать с Россией языком шантажа, угроз, ультиматумов».

1 июля Захарова говорила, что Украина попала в идеологический тупик в попытках перепрограммировать население.

В начале июня издание «РБК-Украина» сообщило о планах Украины создать так называемый «национальный пантеон», в который должны войти «военные деятели прошлого». СМИ отмечало, что бывший президент Украины Виктор Ющенко, который работает над созданием пантеона, хочет вернуть на Украину прах Бандеры, гетмана Ивана Мазепы, дипломата Пилипа Орлика, главного атамана Украинской Народной Республики (УНР) Симона Петлюры, гетмана Павла Скоропадского и «тысячи других» лиц.

Ранее на Украине решили построить посвященный Евромайдану мемориал.