Захарова заявила, что Украина попала в идеологический тупик

Украина зашла в идеологический тупик в попытках перепрограммировать население. Об этом в эфире радио Sputnik заявила Мария Захарова, комментируя намерение Киева установить монумент Мазепе на месте памятника Ленину.

По словам дипломата, что то, что украинские власти делают со своими гражданами, — это из разряда заигрываний с историей с чудовищными последствиями. Захарова подчеркнула, что речь идет о спланированной многолетней попытке перепрограммировать целый народ.

В начале июня издание «РБК-Украина» сообщило о планах Украины создать так называемый «национальный пантеон», в который должны войти «военные деятели прошлого». СМИ отмечало, что бывший президент Украины Виктор Ющенко, который работает над созданием пантеона, хочет вернуть на Украину прах Бандера, гетмана Ивана Мазепы, дипломата Пилипа Орлика, главного атамана Украинской Народной Республики (УНР) Симона Петлюры, гетмана Павла Скоропадского и «тысячи других» лиц.

29 июня депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что уководителя Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Степана Бандеру могут внести в пантеон.

Ранее на Украине решили построить посвященный Евромайдану мемориал.