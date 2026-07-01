Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

Бывший премьер Украины заявил, что Зеленский проигнорирует желающих мира украинцев

Экс-премьер Азаров: Киев не будет учитывать мнение украинцев, желающих мира
Denis Balibouse/Reuters

Нынешние власти Украины не будут учитывать мнение большинства украинцев, которые, согласно опросам, выступают за начало переговоров с Россией как можно скорее. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«За все эти годы после государственного переворота я ни разу не встречал ситуацию, когда бы киевский режим учитывал мнение людей. Ни один опрос, который сейчас проводится [на Украине], не заслуживает доверия... Сложно в такой стране, в которой вообще отсутствуют какие-то элементарные политические свободы, когда за взгляды могут в тюрьму спокойно посадить.. Что бы люди ни говорили, киевский режим не самостоятельный, он будет проводить ту линию, которую ему навязывает Запад», — подчеркнул он.

Большинство жителей Украины поддерживают скорейшее начало переговоров по урегулированию конфликта с Россией. Об свидетельствуют результаты исследования компании Gallup.

Согласно данным опроса, 66% респондентов считают, что переговорный процесс следует начать как можно скорее. Против такой позиции высказались менее четверти участников исследования, еще 11% не смогли определить свою точку зрения.

Ранее постпред Украины в ООН сделал заявление о переговорах с Россией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
После обеда постоянно клонит в сон? Вот 6 способов взбодриться на работе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!