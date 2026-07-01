Нынешние власти Украины не будут учитывать мнение большинства украинцев, которые, согласно опросам, выступают за начало переговоров с Россией как можно скорее. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«За все эти годы после государственного переворота я ни разу не встречал ситуацию, когда бы киевский режим учитывал мнение людей. Ни один опрос, который сейчас проводится [на Украине], не заслуживает доверия... Сложно в такой стране, в которой вообще отсутствуют какие-то элементарные политические свободы, когда за взгляды могут в тюрьму спокойно посадить.. Что бы люди ни говорили, киевский режим не самостоятельный, он будет проводить ту линию, которую ему навязывает Запад», — подчеркнул он.

Большинство жителей Украины поддерживают скорейшее начало переговоров по урегулированию конфликта с Россией. Об свидетельствуют результаты исследования компании Gallup.

Согласно данным опроса, 66% респондентов считают, что переговорный процесс следует начать как можно скорее. Против такой позиции высказались менее четверти участников исследования, еще 11% не смогли определить свою точку зрения.

Ранее постпред Украины в ООН сделал заявление о переговорах с Россией.