СМИ раскрыли дальнейшие шаги Навроцкого в отношении Зеленского

DGP: Навроцкий может ограничить контакты с Зеленским, но сохранит помощь Киеву

В окружении президента Польши Кароля Навроцкого рассматривают вариант ограничить контакты с украинским коллегой Владимиром Зеленским на фоне напряженности между странами. Об этом пишет Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, Навроцкий может публично представить свою позицию 11 июля – в день годовщины Волынской резни.

Источники утверждают, что в президентском дворце негативно восприняли решение о создании «украинского национального пантеона», посчитав его сознательной провокацией. Последние шаги Киева являются частью долгосрочной исторической политики, сказали собеседники.

При этом Варшава не намерена становиться «частью сценария, написанного Киевом», который также играет на руку России, указали собеседники. В то же время Польша не планирует немедленно реагировать на действия Киева.

В данный момент одним из вариантов, который сейчас обсуждается в команде Навроцкого, является ограничение контактов с Владимиром Зеленским. Однако Польша не планирует сворачивать поддержку Украины, пишет газета.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее Польша резко отреагировала на создание «украинского национального пантеона».