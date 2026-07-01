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Политика

Названа третья страна по уровню поддержки Украины

Глава МО Украины Федоров: Швеция — третья страна в Европе по поддержке Киева
Global Look Press

Швеция стала третьей страной по уровню поддержки Украины в 2026 году. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров, сообщает «Общественное».

Он рассказал, что в 2026 году Швеция выделит $4 млрд в поддержку Украины.

«В течение последнего «Рамштайна» Швеция выделила чуть более 100 миллионов долларов на программу PURL, которая позволяет нам получать антибаллистические ракеты ПАК-2 и ПАК-3 для систем «Патриот» и защищать наши города. А вообще Швеция уже выделила более 500 миллионов долларов для поддержки программы PURL ПАК-2 для наших антибалистических систем», — подчеркнул Федоров.

Кроме того, он сказал, что главным событием, которое подтверждает поддержку Швеции, является соглашение о закупку 16 истребителей Gripen E.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании между Украиной и Швецией договоренности о приобретении 16 истребителей модели Gripen E. В мае стало известно, что 16 истребителей JAS 39 Gripen C/D предыдущего поколения Швеция безвозмездно поставит Украине, а еще «до 20» истребителей Gripen E Киев закажет за счет €2,5 млрд из кредита ЕС на €90 млрд.

В недавнем интервью Politico Федоров заявил, что союзники Украины должны профинансировать появление у Киева новых беспилотников, ракет и военной техники для того, чтобы «дестабилизировать Россию». 1 июля агентство Reuters со ссылкой на письмо Федорова писало, что Киев попросил Европу направить дополнительно €6,6 млрд из Европейского фонда мира на военную помощь.

Ранее в Швеции заявили о затяжном противостоянии с Россией.

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