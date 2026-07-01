Украина купит у Швеции 16 истребителей

Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 самолетов Gripen E

Владимир Зеленский объявил о подписании между Украиной и Швецией договоренности о приобретении 16 истребителей модели Gripen E. Поставка этих самолетов Вооруженным силам Украины запланирована на первые месяцы 2027 года, отметил украинский лидер в Telegram-канале.

«Вместе со Швецией мы продолжаем укреплять украинскую военную авиацию. Сегодня наши страны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen Е», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что вместе с авиатехникой планируется передача необходимого комплекта оборудования.

По информации украинского лидера, первая партия из 16 машин Gripen поступит в распоряжение ВСУ уже в начале 2027 года.

До этого в шведском правительстве сообщили о намерении передать Киеву до 36 истребителей Gripen. Часть из них — устаревшие модификации — будет предоставлена безвозмездно, а новые самолеты Украина оплатит за счет кредитных средств Евросоюза.

По словам военного аналитика из РАНХиГС Александра Степанова, шведская сторона изучает возможность использования украинской территории как площадки для тестирования боевых качеств истребителей Gripen в реальных условиях.

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